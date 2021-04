Mehr als drei Millionen Impfungen durchgeführt

Mehr als drei Millionen Mal ist in Österreich mittlerweile im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geimpft worden. Das hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag in einer Aussendung bekannt gegeben. Die Durchimpfungsrate liegt in der österreichischen Bevölkerung damit nach dem Stand 30. April, 0 Uhr, bei mehr als 25 Prozent.