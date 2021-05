Mückstein: „Jetzt geht es mit dem Impfen voll los“

Breite Impfung der Bevölkerung läuft

Laut Covid-19-Impfplan des Gesundheitsministeriums läuft derzeit Phase 3 der Impfkampagne, also die „breite Impfung der Bevölkerung“. Dabei werden je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe alle Personen von 65 Jahren abwärts geimpft. In Phase 1 waren Personen über 80 und in Phase 2 Personen im Alter von 65 bis 79 an der Reihe.