ÖBB besiedelt Bahnstrecken mit Bienen

„Mit den ,Schienenbienen’ entsteht eine fruchtbare Kooperation zwischen Natur, Mensch und Eisenbahn“, sagt die ÖBB-Vorständin der Infrastruktur AG Silvia Angelo. Grünflächen nahe der Bahnstrecken oder am Weg zu Bahnhöfen werden ab sofort in blühende Insektenoasen verwandelt. Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel: „Der Startschuss für dieses vorerst für ein Jahr angelegte Pilotprojekt wurde am Tag der Biene gesetzt. Jedenfalls wird’s bei den Bahndämmen fleißig summen!“