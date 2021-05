7 Ärzte in Traun gründen Primärversorgungszentrum

Denn Hausarzt Johannes Jagersberger, der im Oktober 2019 in der „Krone“ seine Pläne von einem Primärversorgungszentrum (PVZ) für Traun kundtat, setzt diese nun um. Gleich sechs Kollegen – eine Ärztin steht noch in einem laufenden Arbeitsverhältnis und war bei der gestrigen Präsentation nicht anwesend – im Alter zwischen 35 und 61 Jahren konnte er für seine Idee gewinnen. Darunter auch Karl Fiereder, der seit 31 Jahren in der Stadt ordiniert. „Es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Aktuell hat es immer mehr von Fließbandarbeit. Darum freue ich mich auf unser neues Wirken im Team“, schildert Fiereder seine Intention, auf die Frage, warum er sich das trotz seines Alters noch „antut“. Ordinieren will man ab Mitte/Ende 2022 auf rund 1000 m² im bis dahin errichteten Stadtteilzentrum Dionysen. Im Haus sollen sich über dem PVZ auch Fachärzte ansiedeln. Für sein Team würde sich Jagersberger neben Therapeuten noch einen Kinderarzt wünschen. „Dann wär’s perfekt“, so Jagersberger.