Tirol: Weiter Wirbel um Tests von HG Pharma

Dringliche Anfrage der Opposition

Die Oppositionsparteien haben eine gemeinsame dringliche Anfrage an LH Günther Platter eingebracht, in der sie die Gründe für die Wahl auf genau dieses Unternehmen wissen wollen. Das Auftragsvolumen betrug mindestens 8,5 Millionen Euro. Ob die Tests woanders aber noch billiger gewesen wären, bleibt fraglich. Die Anfragebeantwortung wird voraussichtlich erst am Donnerstag gegen 17 Uhr erfolgen.