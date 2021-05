Blümel verleiht Kathi Liensberger Goldenen Helm

Liensberger: „Ein Spiel am Limit“

Wie körperlich und mental unglaublich fordernd der WM-Winter für Liensberger war, bemerkte sie erst in den Tagen nach dem Finale vor zwei Monaten. „Ich habe wirklich alles gegeben, jeden Tropfen rausgeholt. Es war ein Spiel mit dem Limit: Wie viel kann man geben?“ Ein zehntägiger Urlaub mit ihrem Freund hat den Akku wieder aufgeladen. Seit zwei Wochen läuft das Kondi-Training mit Coach Toni Beretzki, kommende Woche gibt’s für die Slalom-Weltcup-Siegerin die ersten Schneetage. Die Ziele für die Olympia-Saison sind gesteckt: „Im Slalom so weitermachen. Im Riesentorlauf dorthin kommen, wo ich im Slalom bin. Und wenn es die Zeit zulässt, ein wenig Speed.“