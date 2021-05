Feinschliff vor dem großen Neustart

Heute, Dienstag, stehen vielerorts die letzten Vorbereitungen an – die Vorfreude auf den Neustart ist groß, wie im Hotel und Gasthof Langwies in Bad Vigaun: „Wir sind positiv gestimmt und gut vorbereitet“, sagt Chef Josef Brunnauer, der zunächst „nur“ das Restaurant aufsperrt. Optimistisch zeigt sich auch das Land: Jeder dritte Deutsche ist an einem Urlaub in Österreich und Salzburg interessiert, 58 Prozent der urlaubsfreudigen Österreicher wollen im Inland urlauben. „Die Pandemie hat bewirkt, dass man nicht mehr in Flugmeilen denkt, sondern in Nähe“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).