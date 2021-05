Ludwig schließt Koalition mit Kurz-ÖVP nicht aus

Dass es so kommt, war überraschend. Am 23. April haben Sie noch gesagt: „Öffnungsschritte müssen vorsichtig, intelligent und nachhaltig sein.“ Sie haben auch gemeint: „Es kann nicht alles gleichzeitig öffnen.“ Nicht nur, dass in Wien jetzt alles gleichzeitig öffnet, öffnen am Mittwoch sogar die Bordelle. Ist das mit vorsichtig, intelligent und nachhaltig gemeint?

Mir ist es wichtig, dass wir in der Politik wissensbasierte Entscheidungen treffen, und ich habe sie akkordiert mit Experten aus den verschiedensten Fachbereichen, insbesondere aus dem Bereich der Medizin, der Spitäler, aber auch mit Statistikern und Prognostikern. Ab dem Zeitpunkt, an dem wir gesehen haben, dass sich die Zahlen verbessern, waren wir bereit, diese Öffnungsschritte mitzutragen. Allerdings mit strengen Rahmenbedingungen.