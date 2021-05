Terror-Sprengstoff: Behörden halten sich bedeckt

Spektakulärer Polizeischlag mit reichlich Zündstoff: Wie berichtet, legten bosnische Spezialkräfte nun einem Verdächtigen die Handschellen an, der 4,5 Kilo Plastiksprengstoff an eine in Österreich aufgeflogene Terrorzelle geliefert haben soll. Über den Verbleib der tödlichen Schmuggelware wird der Mantel des Schweigens gelegt.