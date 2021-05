4,5 Kilo Sprengstoff für IS-Zelle in Österreich

Mirsad O. sitzt mehrjährige Haftstrafe ab

Laut Insider soll es sich dabei um einen Islamisten und Anhänger des Wiener Hasspredigers Mirsad O. handeln, der gerade seine achtjährige Gefängnisstrafe absitzt. Verurteilt nach einem Anti-Terror-Schlag 2017 der heimischen Polizei. Gemäß des Schuldspruchs in Graz rekrutierte der in der Bundeshauptstadt verhaftete IS-Sympathisant in einer Hinterhof-Moschee Dschihadisten und organisierte deren Syrien-Reisen.