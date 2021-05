Olympia-Quali: Ruder-Quartett steht im Semifinale

Der österreichische Ruder-Vierer ohne Steuermann ist am Samstag auf dem Rotsee bei Luzern in der letzten Qualifikationsregatta für die Olympischen Spiele direkt ins Semifinale eingezogen. Christoph Seifriedsberger, Ferdinand Querfeld, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld reichte in 6:10,59 Min. Rang zwei hinter Kanada zum Erreichen der für Sonntag (10.28 Uhr) angesetzten Vorschlussrunde. Die übrigen beiden ÖRV-Boote mussten allerdings in Hoffnungsläufe.