Schau mit berühmten Kirchenfenstern ist geplant

Zwölf Kirchenscheiben sind in New York

Nicht mehr alle der kostbaren Abbildungen seien noch vorhanden. „Einige sind, nachdem der Turm abgebrannt war, aus Geldnot verkauft worden“, weiß Bürgermeister Dieter Dohr. Zwölf der 140 Einzelscheiben werden im Metropolitain Museum of Art in New York gezeigt.