Alkolenker (18) krachte in Pkw: Zwei Verletzte

Kurz nach 6 Uhr ereignete sich der Unfall: Der Alkolenker - ein 18 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark - fuhr auf der A2 in Richtung Graz, als er auf Höhe Grafenstein in einen vor ihm fahrenden Pkw eines 35-jährigen Hermagorers krachte.