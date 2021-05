Martirosjan kämpft in Kolumbien um Olympia-Chance

Gewichtheber Sargis Martirosjan tritt am Freitag bei den offenen Südamerika-Meisterschaften im kolumbianischen Cali an, um seine Chance auf die Olympia-Teilnahme zu wahren. Welches Zweikampf-Ergebnis dem Routinier in der Klasse bis 109 kg die neuerliche Teilnahme an den Sommerspielen sichern würde, wissen aber nicht einmal Experten genau. „Das Qualifikationssystem ist sehr kompliziert und undurchsichtig“, meinte OÖGV-Präsident Gottfried Langthaler.