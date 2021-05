Naschmarkt: FPÖ will trostlose Betoninsel retten

Der mehr als 10.000 Quadratmeter große Parkplatz beim Naschmarkt gilt als eine der größten Hitzeinseln der Stadt. Doch das macht zumindest der FPÖ nichts. Denn Mariahilfs Bezirksobmann Leo Kohlbauer gab am Dienstag zusammen mit Planungssprecher Toni Mahdalik und dem Präsidenten der Freiheitlichen Wirtschaft, Ronald Walter, den Startschuss für eine Unterschriftensammelaktion zum „Erhalt des Status-quo am Naschmarkt-Parkplatz“. Die Freiheitlichen wollen also die trostlose Betonwüste unbedingt erhalten, denn: „Der Bezirk braucht die Parkplätze“, so Toni Mahdalik.