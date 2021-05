„Eine Hundstruppe!“ Bundesliga-Schiris im Fokus

Bei LASK gegen Tirol. Bei Sturm gegen Salzburg. Bei Rapid gegen Wolfsberg. Also letztlich in der gesamten Meisterrunde. Der ehemalige „Krone“-Kollege Peter Gnam, bekennender Fußball-Fan und mittlerweile im mehr als nur verdienten Ruhestand, schrieb deshalb gestern per SMS: „Eine Hundstruppe!“