LIVE ab 14.30 Uhr: Sturm gegen Red Bull Salzburg

Während Rapid aber immer den Kürzeren zog, ist Sturm die einzige Mannschaft, die gegen Salzburg in dieser Bundesliga-Saison zweimal gewann. Das jüngste Aufeinandertreffen in Wals-Siezenheim wurde jedoch zur klaren Angelegenheit für die Heimmannschaft: 3:1 gewann Salzburg dank eines Hattricks von Patson Daka am 4. April. Im Cup-Halbfinale hatte sich Red Bull schon davor im März noch deutlicher, nämlich mit 4:0, durchgesetzt. „Die letzten Begegnungen gegen Sturm Graz waren sehr erfolgreich. Natürlich nehmen wir das mit für dieses Spiel, was wir damals gut gemacht haben“, erklärte Abwehrchef Andre Ramalho.