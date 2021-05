LIVE ab 17 Uhr: Rapid muss gegen den WAC ran

Der Kantersieg in der Lavanttal-Arena sei „ein unglaublich gutes Spiel von uns“ gewesen, meinte der Burgenländer. „Aber so ein Spiel gibt es vielleicht einmal in zehn Jahren.“ Der WAC knöpfte Red Bull Salzburg zuletzt durch ein 1:1 Punkte ab, wodurch Rapids Rückstand auf den Spitzenreiter „nur“ noch sechs Zähler beträgt. Die Hoffnung der Grün-Weißen, vielleicht doch noch den Meistertitel zu holen, ist klein - doch sie lebt. „So lange es rechnerisch möglich ist, werden wir nicht sagen, der Titelkampf ist erledigt. Aber dazu brauchen wir erst einmal Siege“, sagte Kühbauer.