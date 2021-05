Erzbergrodeo wegen Corona-Bestimmungen abgesagt

In den letzten Monaten seien von der Veranstalter-Crew „mehrere Szenarien für eine erfolgreiche und sichere Durchführung der renommierten Motorrad-Offroadsportveranstaltung am ersten Juni-Wochenende 2021 bis ins letzte Detail ausgearbeitet“ worden, um „bestmöglich auf neue Verordnungen vorbereitet zu sein“, heißt es in einer Aussendng.