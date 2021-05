Neureuther-Crew „bezwingt“ Hirscher-Team

Der achte Wings for Life Run hat am Sonntag die weltweite Rekordzahl von exakt 184.236 Teilnehmern verzeichnet. Mehr als 800 von ihnen war mit Rollstühlen unterwegs. Fast 60.000 der Läufer legten in Österreich möglichst viele Kilometer zugunsten der Rückenmarkforschung zurück, darunter auch etliche Sportstars wie Anna Gasser, Lisa Hauser, Marcel Hirscher, Felix Neureuther und Gregor Schlierenzauer. Insgesamt wurden mehr als vier Millionen Euro an Spendengeld gesammelt.