Homeoffice: Lehrer schauen beim Geld durch Finger

Schreiben an Minister Faßmann blieb ohne Folgen

Dabei hatten die Lehrergewerkschaften bereits im November des Vorjahres in einem Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) von einem „erheblichen finanziellen Mehraufwand für unsere Lehrerinnen und Lehrer“ gesprochen - und „die sofortige 100-prozentige Abschreibbarkeit von Hardware, Software und Infrastruktur (‚externes Büro‘) und eine finanzielle Aufwandsentschädigung für alle Lehrerinnen und Lehrer an Österreichs Schulen“ gefordert, erinnert der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger auf „Krone“-Nachfrage an das Schreiben an Faßmann.