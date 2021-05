Nach harten Monaten geht‘s in St. Wolfgang bergauf

„Voller Tatendrang“

Inzwischen ist der mediale Schauer aber der sonnigen Vorfreude auf die Gastro- und Tourismus-Öffnung am 19. Mai gewichen. „Wir sind voller Tatendrang“, erklärt Peter und fügt hinzu: „Wir wollen unsere Gästen endlich wieder verwöhnen dürfen.“ Nach einer verpatzten Saison ist die Vorfreude deutlich spürbar. „Wenn ich in der Früh ins Hotel komme und endlich wieder das hausgemachte frische Brot riechen kann - darauf freue ich mich am meisten“, erzählt uns Christian Kittel, Chef des Hotels Seevilla, in dem aktuell noch Stichsäge und Schraubenzieher statt Frühstückbuffets und Wellnessmassagen regieren. „Wir haben den Stillstand genützt“, weiß seine bessere Hälfte Franziska Gastberger. Auch am Campingplatz Appesbach nahe dem Zentrum wird fleißig geschraubt. „Wir freuen uns schon auf die ersten Gäste“, kann es Chef Hannes Peter kaum noch erwarten.