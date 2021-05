Israel: Erstmals unter 1000 aktive Corona-Fälle

Erstmals seit März 2020 gibt es in Israel weniger als 1000 aktive Corona-Fälle. Auf dem Höhepunkt der Pandemie waren es noch mehr als 70.000, teilte Gesundheitsminister Juli Edelstein am Sonntag via Twitter mit. Den Eintrag begann der Minister mit den Worten: „Wie gut geht es uns dank der Impfung?“ In drei wichtigen Bereichen seien die Zahlen niedrig, neben den aktiven Fällen auch bei den schweren Verläufen (weniger als 100) und den täglichen neuen Fällen (im Schnitt weniger als 50 pro Tag).