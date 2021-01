Mit „proaktiven Anrufen“ und „Druck“ zur Impfung

In manchen Fällen hätte Maccabi Hausärzte gebeten, sich mit besonders gefährdeten Personen in Verbindung zu setzen. „Sie erklären den Menschen, warum die Impfung so wichtig ist, und klären über Nebenwirkungen auf. So räumen wir Missverständnisse und Zweifel aus dem Weg.“ Der Anteil jener, die der ersten Tranche angehören und sich noch immer nicht impfen lassen wollen, sei sehr gering und liege bei rund 20 Prozent, verwies Hadari auf aktuelle Umfragen. Das war nicht immer so. Laut Umfragen des Israel Democracy Insititute erklärten sich im November 2020 nur 33 Prozent aller Frauen und 47 Prozent aller Männer dazu bereit, sich impfen zu lassen.