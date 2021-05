Nur knapp über 1000 Neuinfektionen in Österreich

Exakt 1026 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind vom Krisenstab am Sonntag (stand: 9.30 Uhr) im 24-Stunden-Vergleich vermeldet worden. Der positive Trend der vergangenen Tage setzt sich also fort. Am Sonntag vor einer Woche gab es noch 1625 neue Fälle. Zudem wurden im Vergleichszeitraum acht weitere Todesfälle registriert.