Vermutliche Brandstiftung: Holzhaufen fing Feuer

Am 8. Mai 2021 um 20.50 Uhr wurde in Goldwörth, Bereich Bachstraße, ein Flächen- bzw. Heckenbrand angezeigt. Der mittlere Teil eines ca. 50-70 Meter langen und ca. sechs Meter hohen Holzhaufens nach einer Komplett-Schlägerung eines Waldstücks stand in Brand. Offensichtlich wurde der Holzhaufen seeseitig durch eine unbekannte Person angezündet.