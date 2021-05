Ich wäre bereits für den Heimweltcup in Hinzenbach zwei Wochen davor bereit gewesen. Da bin ich im Training in Tschagguns um eine Klasse besser gesprungen als in Rasnov. Am Dienstag vor den Hinzenbach-Springen habe ich in der Innsbrucker Klinik nochmals ein MRT der Milz machen lassen. Da passte alles und mein operierender Arzt meinte in seinem Befund, dass Skispringen unbedenklich sei. Kurz danach kam jedoch der Anruf der ÖSV-Ärzte, die mir mitteilten, dass ich nicht springen darf. Zuerst hieß es, dass ich in vier Wochen ein MRT machen könne, um wieder mit dem Sport beginnen zu dürfen. Cheftrainer Harry Rodlauer setzte sich dann dafür ein, dass die Frist auf zwei Wochen reduziert wird. Ich musste mir die ärztliche Freigabe erkämpfen, musste den ÖSV-Ärzten beweisen, dass ich fit bin. Ganz ehrlich: Ich gebe nach so einer Verletzung, bei der es um ein wichtiges inneres Organ geht, ja kein Comeback ohne ärztliche Betreuung. Fakt ist, dass keiner der Ärzte, mit denen ich nach dem Milzriss zusammengearbeitet habe, um eine Meinung gefragt wurde. All das hat mich sehr viel Energie gekostet, die mir am Ende bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf fehlte. Es sind einfach Fehler passiert. Fehler meinerseits, aber auch Fehler, die andere gemacht haben. Das ist menschlich und gehört dazu. Das ist aber inzwischen ausgeredet und ich hoffe, dass so etwas nicht mehr passiert.