Sieben Verletzte nach Frontal-Crash im Pinzgau

Noch ist unklar, wie es zudem Unfall kam. Die sechs Leichtverletzten wurden vom Roten Kreuz ins Spital in Zell am See gebracht. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Viehhofen, Zell am See und Saalbach war auch das Rote Kreuz und die Wasserrettung im Einsatz.