War viel aus an Herz’n zan sag’n

„Was ich erlebt habe, was mich gepackt hat, habe ich halt zu Liedern gemacht“, hat Walter Kraxner im Interview zu seinem 90. Geburtstag meiner Kollegin Christina Kogler erzählt. Und er hat viel zu Liedern gemacht; mehr als 150 Kärntnerlieder sind es, die seiner Feder entstammen. Sie gehören zum Standard-Repertoire aller Kärntner Chöre; kaum ein Konzert, bei dem nicht eines seiner Werke erklingt. Sie halten die Erinnerung wach an diesen Schöpfer und Bewahrer Kärntner Volkskultur, der am 6. Mai im Kreis seiner Lieben in Klagenfurt für immer eingeschlafen ist; als Ehemann, Vater, Opa, Uropa.