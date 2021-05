Viel Widerstand gegen neues Spielautomatengesetz

Oberösterreichs Glücksspielgesetz soll aus finanziellen Gründen „Corona-sicher“ werden. Das heißt, dass die Spielautomaten nicht mehr nur in der (monatelang geschlossenen) Gastronomie aufgestellt werden dürfen, sondern auch in anderen Gewerbebetrieben. Doch von Polizei und Finanz kommt einige Kritik an den Plänen.