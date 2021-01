Trump-Anhänger: „Gab eine Chance, wir nutzten sie“

Wie konnte das passieren?

Es habe reichlich Warnzeichen gegeben, dass Trump-Anhänger in das Gebäude eindringen möchten. In den sozialen Medien hatte es über Wochen Drohungen mit und Warnungen vor Gewalt mit Blick auf die Sitzung des Kongresses gegeben. Der noch amtierende US-Präsident rief höchstselbst noch am Mittwoch dazu auf, zum Kapitol zu marschieren, um dort gegen den seiner Ansicht nach erfolgten Wahlbetrug zu protestieren.