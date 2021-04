Wirtschaft nach Corona: China fährt allen davon

Jedes dritte Auto der Welt wird in China verkauft

In diesem Jahr wird weltweit jedes dritte Auto in China verkauft werden, und „die Schere wird noch größer“, so Dudenhöffer. Dabei muss der chinesische Autokäufer auch noch eine Nummerntafel erwerben, deren Zahl je nach Zulassungsort limitiert ist. Die Tafel muss ersteigert werden, und das kann schon mal 100.000 Yuan (13.000 Euro) kosten.