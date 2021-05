Krankenversicherung wird ab Juli um 5% teurer

Grund ist eine Vorgabe der FMA, die den maximalen Zinssatz auf Deckungsrückstellungen senkt, was Versicherer als Anlass nehmen werden, die Tarife zu erhöhen. Die Änderung der Zinsen wird damit mit höheren Prämien auf die Kunden umgewälzt. Künftig soll der Zinssatz nur noch 0,5 Prozent betragen, zuvor lag er bei 1 Prozent. „Schon in den letzten Jahren wurde dieser Zinssatz gesenkt, was bereits zu starken Anstiegen bei den Prämien geführt hat. Diesmal rechnen wir mit fünf Prozent Verteuerung“, so Reinhold Baudisch, Chef der Vergleichsplattform Durchblicker.