Frischer Spargel aus Kärnten erfreut die Gaumen

Frischen Spargel gibt’s zum Beispiel bei der Familie Weber in Selkach in der Gemeinde Ludmannsdorf. Dort werden die Stangen seit vier Jahren angebaut und ab Hof verkauft. Ganz dem grünen Spargel hat sich die Familie Matschnig in der Kärntner Früchtewelt in Ebenthal verschrieben. „Wir haben in der vergangenen Woche mit dem Verkauf des Spargels begonnen. Die Qualität ist sehr gut, die Nachtfröste haben den Pflanzen nichts getan, da sie zu dieser Zeit noch unter der Erde waren“, berichtet Seppi Matschnig.