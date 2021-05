Corona-Hilfen über 100.000 € werden veröffentlicht

Wie Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach dem Ministerrat angekündigt haben, werden Unternehmen, die im Vorjahr Corona-Unterstützungen in einer Höhe von mehr als 100.000 Euro erhalten haben, in der Förderdatenbank der EU aufgelistet. Die Umsetzung dieser Regelung läuft bereits und tritt mit Donnerstag in Kraft.