Aktuelle Corona-Situation in Vorarlberg

Vorarlberg wies laut AGES-Dashboard mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 225,1 weiter den mit Abstand höchsten Wert Österreichs auf. Am Dienstag wurden nach Angaben der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) fünf Covid-Patienten neu in den Spitälern aufgenommen, insgesamt wurden Mittwochfrüh 56 Corona-Kranke stationär betreut - um vier mehr als am Vortag. Da 29 Intensivbetten von Patienten mit anderen Erkrankungen belegt waren, waren von den landesweit 59 Intensivbetten noch 22 verfügbar. Acht Krankenhausmitarbeiter waren aktuell positiv getestet, drei weitere waren zusätzlich in Quarantäne.