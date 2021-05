15 Neuinfektionen und „nur“ 17 Intensivpatienten

Positive Entwicklung in Spitälern

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 40 an COVID-19-Patienten isoliert behandelt, davon sind 17 in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der Intensivpatienten ist damit weiterhin rückläufig. Die aktuelle Entwicklung ist so positiv, dass der Notbetrieb in den Spitälern, wie berichtet, demnächst beendet werden soll.