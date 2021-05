Corona-Chaos in Indien „nicht mehr kontrollierbar“

„Da war die Hoffnung so groß.“ Niemand habe sich einfach auch vorstellen wollen, was passiert in einem solchen Land, wo nur wenige Möglichkeiten haben sich zu isolieren, nicht im Homeoffice arbeiten können, „zu sechst, zu acht zu zehnt nur einen Raum zur Verfügung haben“. Während in Europa vielerorts harter Lockdown herrschte und die Intensivstationen drohten, an ihr Limit zu geraten, seien in Indien Hochzeiten gefeiert worden, die Menschen seien normal ihrer Arbeit nachgegangen, „und aus Indien hörte ich: ,No problem!‘ Und ich sehe auf den Bildern keine Masken mehr, keinen Abstand mehr“, sagt Eva Wallensteiner, die auch für die Katholische Frauenbewegung tätig ist. Zugleich hätten alle gewusst, das vergleichsweise wenig getestet wird und die Zahlen mit Vorsicht zu genießen waren. „Es war eine schlafende Gefahr.“