„Wollen Gerechtigkeit für Opfer und Angehörige!“

Provokativ gefragt: Wieso dauerte es dann sechs Monate, um den Hauptverdächtigen zu fassen? Es wird vermutet, dass der Zugriff nicht zufällig zum Minister-Besuch in Serbien über die Bühne ging ...

Ich weiß – klingt unwahrscheinlich, dass der Verdächtige ausgerechnet an jenem Tag versucht hat, aus Serbien auszureisen. Aber es war tatsächlich so. Schon ein paar Wochen davor war ein Zugriff geplant – allerdings hatte sich der Verdächtige da noch kurzfristig entschlossen, doch nicht die Grenze zu überqueren.