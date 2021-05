Juwelier-Mord: Komplize im Visier der Ermittler

Nach der bestialischen Bluttat an einem Juwelier in der Landstraßer Hauptstraße stand das Grätzel im Oktober des Vorjahres unter Schock. Zudem herrschte in der Wiener Fußballszene tiefe Trauer um „Berti“. Denn der 74-jährige Berthold S. galt als Juwelier der Kicker. Fußball-Legende Herbert Prohaska war mit „Berti“ sehr gut befreundet und ein Kunde des Schmuckhändlers.