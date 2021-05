Ibiza-Ausschuss: Gerangel um blauen, heißen Stoff

Auch Kneissl ist am Wort

Apropos. Diese Woche geht der Ausschuss weiter. Mit durchaus interessanten Auskunftspersonen. Am Dienstag wird ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern erwartet. Auch Ex-Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sowie Kanzler-Kabinettschef Bernhard Bonelli (zum zweiten Mal). Am Mittwoch ist ÖGB-Boss Wolfgang Katzian auf Ersuchen der ÖVP geladen. Er soll u. a. zu brisanten Chats mit ÖBAG-Chef Schmid Auskunft geben.