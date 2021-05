Spittaler (61) geriet mit Pkw in Gegenverkehr

Der Unfall passierte am gestrigen Staatsfeiertag gegen 20 Uhr: Der 61 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau fuhr mit seinem Pkw auf der Drautalstraße B100 in Richtung Lendorf. Auf Höhe Windschurn kam der Mann plötzlich in den Gegenverkehrsbereich - eine ihm entgegenkommende Lenkerin (44) versuchte noch, auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Anprall nicht mehr verhindern!