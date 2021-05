Austria Klagenfurt mit Pflichtsieg in Lustenau

Pink vergibt Elfmeter

Die Kärntner mühten sich am Feiertag lange, erst Markus Rusek brach in der einseitig verlaufenden zweiten Hälfte den Bann mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze nach Vorlage von Markus Pink (74.). Dass Pink kurz darauf mit einem schwach getretenen Elfmeter nach Foul an ihm selbst die Vorentscheidung verpasste (81.), rächte sich nicht. Pink stand in der Schlussminute der regulären Spielzeit zum 16. Mal in dieser Saison noch goldrichtig.