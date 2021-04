Siege für Blau Weiß Linz und FC Liefering

Das Spitzenduo der 2. Liga hat am Freitag in der 26. Runde Siege gefeiert. Tabellenführer FC Blau Weiß Linz setzte sich daheim gegen den FAC mit 2:0 durch, der Zweite FC Liefering gewann in Grödig gegen Dornbirn 3:2. Der Dritte SV Lafnitz kassierte gegen die Young Violets eine überraschende 1:2-Heimniederlage. Außerdem schlug der SKU Amstetten den Kapfenberger SV 2:1, Vorwärts Steyr entschied das Oberösterreich-Derby gegen die Juniors OÖ mit 3:1 für sich.