Tonnenschwerer Fettberg blockiert Kanal in England

In erschreckender Häufigkeit stellen gigantische Fettberge die britischen Abwasserbetriebe vor Herausforderungen. Nun wurde in Birmingham erneut ein Koloss entdeckt: Er erstrecke sich über 1000 Meter und wiege mit rund 300 Tonnen so viel wie 250 Familienautos, teilte das Abwasserunternehmen Severn Trent mit. Man arbeite zwar rund um die Uhr daran, die Blockade zu entfernen, trotzdem werde das voraussichtlich bis Juni dauern.