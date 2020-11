Juwelier getötet: Fahndung nach zwei Verdächtigen

Jetzt kommt Bewegung in den Fall rund um einen im Zuge eines schweren Raubüberfalls getöteten 74 Jahre alten Juwelier Mitte Oktober in Wien: Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch Fotos einer Überwachungskamera, die die Verdächtigen zeigen. Zudem konnten mehrere Kleidungsstücke, die die Täter getragen haben sollen, sichergestellt werden. Für Hinweise zur Ausforschung der Verdächtigen wurde eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt.