Ein Traum in Weiß

Der Frühling in all seinen Facetten hat längst Einzug bei uns gehalten und mit dieser Jahreszeit einhergehend blüht Österreich im wahrsten Sinne des Wortes auf. An jeder Straßenecke kann man wundervolle Sträucher, Bäume und Pflanzen in voller Blüte bestaunen. So auch an der Gail in Villach, wo unser Leser Georg W. unterwegs war und diesen Schnappschuss mit uns geteilt hat.