„Burger Boutique“ lädt alle Kärntner in Wien ein

Für bestimmte Gäste, die das Lokal in der Kalvarienberggasse in Hernals, dem 17. Wiener Gemeindebezirk aufsuchen, hat er eine besondere Überraschung: „Alle Kärntner, die in Wien leben, erhalten einen kostenlosen Burger. Die Kärntner haben uns immer unterstützt und auch im Lockdown stets zu uns gehalten. Dafür möchten wir uns bedanken.“