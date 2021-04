Urlaub im Burgenland: Das Gute liegt so nah

Ein Streifzug bietet sich an, führt durch die idyllischen Weinberge und urige Kellerviertel, zur UNESCO-Welterbe-Landschaft des Neusiedler Sees oder in eine der zahlreichen Thermen, nicht zu vergessen das umfangreiche Outdoor-Angebot zum Radfahren, Wandern oder Golfen. Familien finden eine reiche Auswahl an Aktivitäten und sehr geeigneten Attraktionen. Lassen Sie sich beim Lesen inspirieren, und verbringen Sie eine schöne Zeit im Burgenland, das heuer seinen 100. Geburtstag feiert!