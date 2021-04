Peter Sagan gewann 1. Etappe bei Tour de Romandie

In der Gesamtwertung bleibt der Australier Rohan Dennis in Führung, nachdem er am Vortag überlegen den Prolog gewonnen hatte. Die Plätze zwei und drei belegen seine Ineos-Teamkollegen Geraint Thomas (Großbritannien) und Richie Porte (Australien) mit jeweils neun Sekunden Rückstand. Hermann Pernsteiner landete zeitgleich mit dem Tagessieger auf Rang 76, Felix Gall wurde mit einem Rückstand von 3:34 Minuten 108.